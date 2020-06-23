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أخبار العالم

تسجيل 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:22 م
تسجيل 1176 إصابة
تسجيل 1176 إصابة جديدة بـ كورونا في قطر
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل البلاد 1176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطر إلى 89579.

ولم تسجل الوزارة أية حالة وفاة جديدة، ليظل الحصيلة الإجمالية للوفيات عند 99 حالة.

وأشارت الوزارة إلى فحص 4371 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 328941.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكل الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.
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