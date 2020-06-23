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تعليم

بعد شكاوى أول أيام الثانوية العامة.. إلزام الطلاب بالتوقيع في كشوف استلام أدوات الوقاية من كورونا قبل الامتحان

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:34 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة أن الوزارة ترصد كل ما يتم ويدور داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، ومن يخطئ سوف يحاسب.

وأضاف حجازي خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، أنه بعد الارتباك الذي شهدته بعض لجان امتحانات الثانوية العامة الأحد الماضي، تقرر أن يتم تسليم طلاب الثانوية العامة أدوات التعقيم والوقاية ثم يقوم الطالب مباشرة بالتوقيع فى كشوف تثبت استلامه للأدوات التي أتاحتها الوزارة بالمجان في لجان امتحانات الثانوية العامة عقب دخول لجنة الامتحان.

وأوضح حجازي أنه سيتم تمرير الكشف على الطلاب لضمان تسليم جميع الطلاب الكمامات والمطهرات وأدوات التعقيم بدون أن يتم إهمال أي طالب.


وحذر حجازي جميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة قائلا:  والله مفيش هزار اللى هيغلط هيتحاسب، وكل طالب لازم يستلم أدواته، مشيرًا إلى أن التوجيه المالى في الوزارة والمديريات سيتابع الالتزام بهذا الأمر.
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