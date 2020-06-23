اخر قطار ينطلق منتصف الليل... مترو الأنفاق لـ صدى البلد: مواعيد جديدة للتشغيل بعد إلغاء حظر التجول

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، تعديل مواعيد التشغيل الخاصة بالمترو، وذلك تزامنا مع إلغاء حظر التجوال اعتبارا من يوم السبت القادم.
وأكد أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو في تصريحات لصدى البلد ، انه تم إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 12:00 صباحا.
فيما وجه وزير النقل الفريق كامل الوزير قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالالتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب.