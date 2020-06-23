التعليم لـ رؤساء لجان الثانوية العامة: اشتغلوا صح.. بعض الطلاب يخفون الموبايلات لاستخدامها في الغش

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، رسالة حادة لجميع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بشأن الانتباه لمحاولات الغش التي تحدث في اللجان.









وقال حجازي، في اجتماعه اليوم، الثلاثاء، مع رؤساء لجان الثانوية العامة: "ما تفتكرش إن حالة الغش اللي بتحصل عندك مش هتسمع في مصر كلها، كله بيتعرف!".









وأضاف: "بعض الطلبة يقومون بتهريب وإخفاء التليفونات المحمولة للدخول بها إلى اللجان واستخدامها في الغش والتصوير، وعلى الجميع أن ينتبه وعايزين نشتغل صح عشان نوقفهم".









وأصدر حجازي تعليمات رسمية لجميع رؤياء لجان امتحانات الثانوية العامة نصت على: "إلزام كل رئيس لجنة بإرسال صور معينة لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم صباح كل يوم من أيام الامتحان".







