قرقاش: الإمارات تدعم جميع إجراءات مصر في ليبيا.. ويجب وضع حد لـ تركيا

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، حرص بلاده على وحدة ليبيا وتأكيد تضامنها مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات وما تطرحه من مبادرات.





وقال "قرقاش"، "حريصون على وحدة ليبيا ونؤكد أهمية وقف إطلاق النار فورًا بما يمهد لحل سياسي يعيد الأمن والاستقرار إليها ويضع حدًا للتدخلات التركية".





وأضاف "قرقاش" "موقفنا واضح من الأزمة الليبية ويقوم على دعم مسار العملية السياسية بما يقود إلى حل سلمي ليبي-ليبي مستدام".





وتابع "قرقاش" "ندعو الأطراف الليبية إلى التجاوب مع المبادرة المصرية المطروحة لوقف إطلاق النار ومحاربة الإرهاب والتصدي للتدخلات الأجنبية".



