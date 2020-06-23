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أخبار البلد

تجنبا للإصابة بكورونا.. الفلاحين تناشد بضرورة فحص العينات المستوردة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:56 م
حسين أبوصدام
حسين أبوصدام
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شيماء مجدي
ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، بضرورة الاتجاه إلى الزراعة العضوية بقدر الإمكان والبعد عن استخدام المبيدات الكيماوية لمكافحة الآفات والأمراض الزراعية، مع ضرورة تعديل القوانين والتشريعات التي تخص إنتاج وتداول هذه المبيدات طبقا للتطور الراهن في هذا المجال.

وأضاف " أبو صدام " فى تصريحات ل " صدى البلد" ، أن الدراسات أثبتت أن فيروس كورونا تظل على المنتجات المجمدة لمدة ٣ شهور كما حدث مع الصين فى سمك السلمون، لذا لابد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمنتجات المستوردة .

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وأشار "نقيب الفلاحين" إلى أن الأسطح عند شراء المنتجات الزراعية قد تكون عليها فيروس كورونا ، لذا قد تنتقل إليها بسهولة ، مناشدا بضرورة غسل الخضروات والفاكهة تحت المياه الجارية قبل تناولها أما ما يتم طهيه فارتفاع درجات الحرارة كفيلة بالقضاء على الفيروس.

واوضح عبدالرحمن ان افضل الطرق المتاحة حاليا للوقاية من الآثار السلبية للمبيدات شراء المنتجات الزراعية المزروعة بطريقة الزراعة العضوية بقدر الإمكان.

وناشد بضرورة تشديد العقوبات علي المخالفين أنه ومع صعوبة الاستغناء عن استخدام المبيدات الزراعية في الوقت الراهن والحد من اضرارها المؤكدة على صحة المستهلك في ظل تداول واستخدام أكثر من 1500 نوع من المبيدات بإجمالي يصل إلى 10 آلاف طن من المادة الفعالة للمبيدات اي 100 جرام مادة فعالة من المبيدات الزراعية لكل مواطن مصري سنويا بالنسبة لعدد السكان(100 مليون نسمة) بخلاف المبيدات المغشوشة والمهربة.

كما طالب المواطنين بالشراء من الاسواق والمحلات المعروفه والمرخصة والبعد عن الشراء من الباعة الجائلين المجهولين، مع تشديد الرقابة على محلات واسواق المبيدات للحد من استخدام المبيدات المحظورة والمهربة شديدة الخطورة.
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