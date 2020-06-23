الزراعيين تكشف حقيقة تواجد كورونا على المنتجات ..وتوضح الطريقة الصحيحة لنظافتها

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن جميع المنتجات الزراعية آمنة من فيروس كورونا والدليل على ذلك زيادة تصديرها خلال الفترة الأخيرة ، وكل مايثار حولها من شائعات هدفها استغلال جائحة كورونا لتشويه سمعة المنتجات الزراعية المصرية .



وأضاف " خليفة' فى تصريحات ل"صدى البلد" ، أن لدينا معمل بوزارة الزراعة يفحص المنتجات قبل طرحها بالأسواق للتأكد من نسبة المبيدات فيها ، وكذلك التأكد من عدم وجود أى أمراض أو بكتيريا بها.



وقدم " نقيب الزراعيين" نصائح للمواطنين قبل استخدام المنتجات الزراعية ، وهى فتح المياه الجارية لمدة ١٠ دقائق للتأكد من نظافتها بنسبة ١٠٠ % .



وأوضح أنه بالنسبة للخضروات كالجرجير والبقدونس وغيره فمن الممكن إضافة خل على المياه للقضاء على الطين العالق بها فقط ، ولكن احتمال وجود فيروس كورونا على المنتجات الزراعية ضعيف ولايوجد مايثبت ذلك حتى الآن .