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أخبار البلد

الزراعيين تكشف حقيقة تواجد كورونا على المنتجات ..وتوضح الطريقة الصحيحة لنظافتها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:13 ص
الخضروات
الخضروات
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شيماء مجدي
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن جميع المنتجات الزراعية آمنة من فيروس كورونا والدليل على ذلك زيادة تصديرها خلال الفترة الأخيرة ، وكل مايثار حولها من شائعات هدفها استغلال جائحة كورونا لتشويه سمعة المنتجات الزراعية المصرية .

وأضاف " خليفة' فى تصريحات ل"صدى البلد" ، أن لدينا معمل بوزارة الزراعة يفحص المنتجات قبل طرحها بالأسواق للتأكد من نسبة المبيدات فيها ، وكذلك التأكد من عدم وجود أى أمراض أو بكتيريا بها.

وقدم " نقيب الزراعيين" نصائح للمواطنين قبل استخدام المنتجات الزراعية ، وهى فتح المياه الجارية لمدة ١٠ دقائق للتأكد من نظافتها بنسبة ١٠٠ % .

وأوضح أنه بالنسبة للخضروات كالجرجير والبقدونس وغيره فمن الممكن إضافة خل على المياه للقضاء على الطين العالق بها فقط ، ولكن احتمال وجود فيروس كورونا على المنتجات الزراعية ضعيف ولايوجد مايثبت ذلك حتى الآن .
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