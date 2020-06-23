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أخبار العالم

قائد بالجيش الليبي يكشف لـ صدى البلد مخططات الإخوان وأردوغان تجاه بلاده.. تفاصيل

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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احمد شريف

قال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن جماعة الإخوان بليبيا أجرت صفقة للاستعانة بمليشيات متطرفة من أفغانستان، لنقلها إلى ليبيا بمساعد تركيا، وذلك بعد القضاء على أغلب الإرهابيين في العراق وسوريا وليبيا ومصر، لافتا إلى أن الإخوان لا يحسنون الصنع سوى في صناعة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، معتقدا أن العالم لا يرضى لهم بذلك، وخصوصًا بعد محاولة  الإخوان، إيصال تركيا إلى الأراضي الليبية، حيث استغل أردوغان الخلل الموجود في قوات الناتو لإدخال أسلحة لصالح المليشيات الإرهابية لمواجهة الجيش الليبي الوطني.



وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي في تصريحه لصدى البلد، أن تركيا بدأت في التفكير لتحقيق مصالح لها على الأراضي الليبية، أكثر من دول لها قوة وشأن ومنافسة لهم في ليبيا.



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وأشار العميد خالد المحجوب بن خميس، إلى أن المستفيد بالغاز في غرب ليبيا هي إيطاليا، حيث لا يمكن لتركيا التعامل معها ، لذا توجهت تركيا بالانظار إلى شرق ليبيا لكونها غنية  بالبترول والغاز ، لافتا إلى أن الإخوان بليبيا يهدفون للوصول إلى شرق ليبيا لملء خزائنهم وتصبح لديهم قدرة على إنعاش الوضع الاقتصادي لتركيا، والسيطرة على شمال إفريقيا، والاتجاه إلى مصر التي تمثل القبلة التي سعى إليها الإخوان ويحلمون بالسيطرة عليها لأنها القادرة على الفعل في المنطقة ودولة كبيرة ومؤثرة.


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