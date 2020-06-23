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منوعات

تقنية جديدة.. لمفون وسيلة إسرائيلية للتجسس عبر لمبة ليد وبدون ميكروفون

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:24 م
لمبة
لمبة
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أماني إبراهيم
تمكن باحثون إسرائيليون من تطوير تقنية جديدة للتجسس، عبر لمبات إضاءة وبدون ميكروفون، واستطاعوا من خلالها الاستماع إلى كل ما يقال في الغرفة.

ووفقا لـ إذاعة صوت ألمانيا، تعمل التقنية الجديدة عن طريق إصدار الضوضاء لأمواج صوتية تؤثر على لمبات ليد، وبدورها تنقل كل الامواج الصوتية.


وتختلف هذه التقنية عن حيل التجسس السابقة والتي اعتمدت على وجود ميكروفون للتجسس، وتوصل الباحثون بجامعة بن جوريون ومعهد وايزمان للعلوم إلى هذه التقنية الجديدة.

وعرض الباحثون تفاصيل هذه التقنية عبر حساباتهم بالإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، وأطلقوا على تقنية التجسس الجديدة اسم «لمفون» أي ميكروفون المصباح.

وسيعرض الباحثون تفاصيل تقنيتهم الجديدة بالتفصيل خلال شهر أغسطس القادم، والمدهش أن تطبيقات التعرف على الموسيقى سجلت الأصوات من اللمبات أيضا.
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