بعد تصدرها أعداد الإصابات بالسعودية.. رقم قياسي جديد للرياض بشأن فيروس كورونا

رغم أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن عودة الحياة بها الي طبيعتها من جديد بداية من الاسبوع الجاري إلا ان مازالت اعداد الإصابات فيها بفيروس كوفيد 19 مرتفعة ولاسيما في العاصمة السعودية الرياض والتي وفقا لإحصائيات وزارة الصحة السعودية تأتي علي قمة الهرم في أعداد الإصابات التي تسجلها مدن ومناطق المملكة المختلفة والمتعددة.
وليس فقط أعداد اصابات فيروس كورونا التي تسجل فيها العاصمة السعودية الرياض رقما قياسيا فيها ، وإنما رقما أخر سجلته أعداد غرف العزل الخاصة بمصابي الفيروس المستجد ، حيث كشفت إحصائيات اللجان الميدانية الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخري.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لقياس كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية.
وليس فقط أعداد اصابات فيروس كورونا التي تسجل فيها العاصمة السعودية الرياض رقما قياسيا فيها ، وإنما رقما أخر سجلته أعداد غرف العزل الخاصة بمصابي الفيروس المستجد ، حيث كشفت إحصائيات اللجان الميدانية الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك داخل مقرات سكن العمالة مقارنة بالمناطق الأخري.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الميدانية والإحصائيات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لقياس كفاءة وإنتاجية عمل لجان دراسة مقرات سكن العمالة للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية.
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جدير بالذكر ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 164144 حالات فيما بلغت إجمالي الوفيات بهذا الفيروس 1346 ، وإجمالي حالات التعافي 109.885.