بعد تصدرها أعداد الإصابات بالسعودية.. رقم قياسي جديد للرياض بشأن فيروس كورونا

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جدير بالذكر ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة بلغ 164144 حالات فيما بلغت إجمالي الوفيات بهذا الفيروس 1346 ، وإجمالي حالات التعافي 109.885.