هشام الدميري: عودة السياحة لا تعتمد علينا فقط ولكن علي الشركاء الأجانب أيضا .. فيديو

قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إن وزارة السياحة منذ شهرين قامت بوضع العديد من المعايير الاحترازية وبدأ في بالفنادق لفتح مصر امام الأسواق الخارجية.





وأضاف الدميري خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن في منتصف الشهر الماضى قاموا بفتح الفنادق بنسب إشغال 25% ومن بداية الشهر الحالي زادت الي 50%.





واوضح هاشم الدميري ، أن محافظة مطروح وجنوب سيناء والبحر الاحمر يقومون باستقبال السياحة الخارجية يوم 7/1 القادم .





وتابع : ان هذا الفتح لا يعني أن تعود السياحة إلى معدلاتها السابقة بصورة كبيرة وهذا لا يعتمد علينا فقط ولكن علي الشركاء الاجانب ايضا .





واستكمل: أن الاجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة لعودة عمل الفنادق هي اجراءات جيدة جدا .