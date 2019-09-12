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هشام الدميري: الدولة نوعت من الأنماط السياحية.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
أيمن سيد
أكد هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، إن الدولة نوعت من الأنماط السياحية، في إطار العمل على تنشيط هذا القطاع.

واضاف الدميري، خلال لقاء بالقناة الأولى بالتليفزيون المصري أن السياحة الثقافية ستعود بقوة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يعطي السائح دفعة لتجربة كل ما هو جديد، ويتعلم من تجارب سابقيه، والاندماج مع البيئة المحيطة به خلال زياراته.

وتابع أن هذا الأمر يشكل التجربة السياحية الشاملة للسائح خاصة أن كل منتجع ومنطقة لها شخصية وطبيعة، ما يزيد من التنوع السياحي.

واستطرد أن مستقبل مصر السياحى سيكون أفضل وأكبر مما كان عليه، خاصة مع افتتاح المدن الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

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