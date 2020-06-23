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محافظات

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: قرارات رئاسة الوزراء في صالح التجار

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:41 م
المهندس احمد عثمان
المهندس احمد عثمان
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انجي هيبة
أشاد أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والذي أعلن اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الصحفي  بشأن الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر بعد الانتهاء من المدة المحددة للحظر.

وأكد عثمان أن الإعلان عن فتح المطاعم والمقاهي والسماح بتواجد 25 % من طاقتها والنوادي الرياضية ومراكز الشباب بدء من يوم السبت القادم الموافق 27 يونيه القادم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والحفاظ على ارتداء الكمامة حتى لا تتعرض المنشآت للعقوبة، من القرارات الهامة في صالح التجار والمنشآت المغلقة، وعودة الحياة من جديد.

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واشار رئيس الغرفة التجارية الي اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا وفقا لتوجيهات الوزراء والصادرة للتجار، لافتا إلى صدور تعليمات للتجار باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حمايتهم والمواطنين.
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