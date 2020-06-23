رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: قرارات رئاسة الوزراء في صالح التجار

أشاد أحمد عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسماعيلية بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء والذي أعلن اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الصحفي بشأن الإعلان عن قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر بعد الانتهاء من المدة المحددة للحظر.





وأكد عثمان أن الإعلان عن فتح المطاعم والمقاهي والسماح بتواجد 25 % من طاقتها والنوادي الرياضية ومراكز الشباب بدء من يوم السبت القادم الموافق 27 يونيه القادم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه والحفاظ على ارتداء الكمامة حتى لا تتعرض المنشآت للعقوبة، من القرارات الهامة في صالح التجار والمنشآت المغلقة، وعودة الحياة من جديد.





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