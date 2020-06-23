الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يفوز على ليفانتي.. وخيتافي يتعادل مع بلد الوليد

فاز نادي أتليتكو مدريد، على نظيره نادي ليفانتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب برونو جونزاليس مدافع نادي ليفانتي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15، ليحقق فريق العاصمة المدريدية الانتصار من على أرض مضيفه.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيدد نادي أتليتكو مدريد للنقطة 55 وضعته في المركز الثالث في في جدول ترتيب الدوري الإسباني، أما ليفانتي فظل في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.
وفي نفس الجولة، سقط خيتافي في فخ التعادل أمام نظيره نادي بلد الوليد بنتيجة هدف لكل فريق.