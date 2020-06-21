الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يحقق فوزا صعبا على بلد الوليد

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على مضيفه بلد الوليد، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس السبت، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





نجح فيتولو فى تسجيل هدف الفوز لصالح أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد عن طريق رأسية رائعة فى الدقيقة 81 من زمن المباراة، حيث حاول مدافع الفريق الضيف إبعادها ولكنها تجاوزت خط المرمى، وأقر الحكم بصحة احتسابها هدفًا بعد الرجوع لتقنية الفيديو "VAR".