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اقتصاد

القارة الأولى في العالم.. الأعمال المصريين: دعم أفريقيا الخضراء ضرورة لمساعدة المشروعات الصغيرة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:51 م
جمعية رجال الاعمال
جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، القيادات السياسية والحكومات الأفريقية دعم مبادرة «كلنا شركاء أفريقيا الخضراء» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الزراعي في القارة الأفريقية.

وأوضح خلال ندوة جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة عبر الفيديو كونفرانس مساء اليوم الثلاثاء  أن أفريقيا تعد القارة الاولى في العالم من حيث مساحة الأراضي الزراعية حيث يبلغ حجم الأراضي الصالحة للزراعة في ما يزيد عن 60% من إجمالي الأراضي حول العالم
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 ولفت إلى أنه على مستوى القارة تشكل الأراضي الزراعية حوالي 35% من إجمالي مساحة القارة فمن حيث التربة تتمتع القارة بمستويات ونوعيات مختلفة من التربة الغنية، وكذلك بمواسم زراعية متنوعة.


وأضاف أنه رغم أن 80% من عمل سكان القارة في الزراعة وتوافر كل المقومات , إلا أن عمليات استصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحديث والتكاملي والمناطق اللوجستية الزراعية والتمويل الزراعي البنكي ،والانفاق وتدبير الموارد للبنية التحتية في هذا القطاع تحتاج الي مزيدا من الدعم في المراحل المقبلة .

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