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منوعات

شاهد.. كيف بدت لياقة الأسطورة مايك تايسون بعد تدريبه الشاق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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احمد شريف

ظهر أسطورة الملاكمة الأمريكية مايك تايسون في حالة ممتازة بسبب اشتياقه الشديد للحلبة في سن 53 ، وذلك من خلال آخر فيديو تدريبي له.


وأوضح  الفيديو الذي نشره تايسون عبر  صفحته على إنستجرام ، والذي دون أعلى   عبارة "تدريب أذكى كل يوم" ، أنه يتدرب بشكل سلس خلال جولاته التدريبية الشاقة، حيث بدى تايسون سريعا للغاية خلال تدريبه الذي بدوا أنه أتى بثماره.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، بدأ مايك تايسون


 في أفضل حالة له منذ تقاعده من الملاكمة المحترفة في عام 2005 ومن المؤكد أن معركته القادمة ستجذب الأعداد الضخمة من المشاهدين.


لكن من المتوقع أن يقاتل تايسون شخصًا أقرب إلى عمره، حيث  تحدث تايسون عن تحدي منافسه الكبير إيفاندر هوليفيلد ، 57 سنة ، في فرصة لملاكمته للمرة الثالثة.



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