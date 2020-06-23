إنجي خطاب.. خبر اعتزالها هو أهم ما قدمته





إنجي خطاب رغم عمرها الفني الذي تخطى 15 عاما، إلا أن موهبتها حصرتها في بعض الأدوار، ولم تتمكن من إثبات أحقيتها بالأدوار المسندة لها، وأهدرت أكثر من فرصة للنجاح.

اكتشفها المخرج التلفزيوني جمال عبد الحميد، ورشحها للمشاركة فى مسلسل "سوق الخضار"، درست بعدها بأكاديمية الفنون، وقدمت عدة أفلام أبرزها "دكان شحاتة"، EUC، "الفاجومى"، "ركلام".





وفى الدراما التلفزيونية ظهرت خلال أهل كايرو، على كف عفريت، ذات، وش تانى، والجزء الثاني من كلبش 2.













وأكدت إنجي خطاب خلال تصريحاتها الأخيرة أنها تخيلت أن موهبتها وحدها ستكون كافية لتثبت تواجدها، ولكن تبين لها بعد تفكير طويل، أن الموهبة وحدها لا تكفي.



