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توك شو

وزير التعليم: تسريب امتحانات الثانوية العامة «صفر»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:51 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم، الثلاثاء، إن الحالات التي رصدناها اشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة لا تتجاوز 10 طلاب.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المتواجدين بالصورة المتداولة التي تظهر عددا من الطلاب أثناء الغش تم ضبطهم.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مشرفة إحدى اللجان قامت بتسريب صورة الطلاب أثناء الغش لتصدير صورة سلبية حول امتحانات الثانوية العامة.

وأكد أن تسريب الامتحانات لدينا صفر ولم يحدث، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة.

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