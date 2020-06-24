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أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: السودان شريك أساسي بعد إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:31 ص
محمد سامح عمرو
محمد سامح عمرو
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن القرار الصادر أمس عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، تضمن، وبشكل صريح، التأكيد على أهمية امتناع كافة الأطراف، عن اتخاذ أى إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء سد النهضة.

وأضاف سامح عمرو، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج مساء دى ام سي ، أن الاجتماع أشار إلى قواعد القانون الدولي، وأكد أن المادة 5 من إعلان المبادئ، تمنع إثيوبيا من التصرف في السد، أو ملئه قبل التوصل إلى اتفاق .

وأوضح سامح عمرو، أن الفقرة الثامنة تنص علي عودة المفاوضات بحسن نية بين الدول الأطراف.

ونوّه إلى أن الفقرة التاسعة بها ربط بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وهي تنص على تأسيس لجنة تنسيق مع مجلس الأمن، وتشكل من الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة.

وأكد أن السودان شريك أساسى؛ بعد قرار إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن، من خلال الشكوى الرسمية التي تقدمت بها مصر إليه.

وأشار إلى أن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن؛ تصرف سليم من الدبلوماسية المصرية .
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