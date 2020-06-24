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وزير العدل يقرر عودة العمل كلياً بالمحاكم وديوان عام الوزارة والمصالح التابعة لها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 12:22 ص
المستشار عمرو مروان
المستشار عمرو مروان وزير العدل
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عمرو خليفة - جودت عيد
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها وبديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح السبت الموافق 27 يونيو، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة؛ وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

وأوضح القرار، أنه على المصاب بفيروس كورونا؛ يُعد في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته؛ وكذلك المخالط للمصاب بفيروس كورونا عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه بالفيروس وإلا يعد متغيبًا عن العمل.

وأضاف بيان وزارة العدل؛ أنه لرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.
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