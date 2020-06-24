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جيهان العسال: لا يوجد دواء فعال حتى الآن لـ فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:54 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، إن الدولة تتخذ إجراءات مستمرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مرحلة الذروة الخاصة بـ كورونا هى أعلى مرحلة يتم بها إصابات.

وأضافت جيهان العسال، خلال حوارها ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الفترة التي تأتي بعد الذروة؛ يكون بها انخفاضات فى عدد الإصابات، وأنه مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في مصر لن نستطيع أن نعرف أننا فى مرحلة الذروة، موضحة أنه عندما تنخفض أعداد الإصابات سنكون قد وصلنا إلى مرحلة الذروة وبدأت تلك المرحلة فى الانخفاض.

وكشفت جيهان العسال أن بعض دول أوروبا وكذلك الصين بدأت تشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، وبالتالي لابد من الحذر واتباع الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس المستجد.

ولفتت إلى أنه لا يوجد دواء فعال حتى الآن لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن هو مجرد تجارب سريرية على الأدوية المختلفة، وبعضها يعطى نتائج جيدة.

وتابعت: أن أعراض كورونا متنوعة بشكل كبير، موضحة أن إصابة الشخص بأى فيروسات ثانية بجانب فيروس كورونا قد يؤدى إلى فقدان حاسة الشم والتذوق و ارتفاع فى درجات الحرارة.
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