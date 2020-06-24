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أخبار العالم

إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية فرجينيا الأمريكية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:58 ص
إطلاق نار داخل مركز
إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية فرجينيا الأمريكية
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قسم الخارجي
أصيب شخص واحد على الأقل في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري بولاية فرجينيا الأمريكية، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن الشرطة، أن شخصا واحدا أصيب بجروح عقب إطلاق النار ونقل إلى مستشفى للعلاج، فيما دعت الشرطة السكان إلى تجنب الذهاب للمنطقة.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إن رصاصًا ناريًّا أطلق بالقرب من الركن المخصص للطعام في المركز التجاري، دون الكشف عن عدد الأشخاص المتورطين.

وانتشرت الشرطة في موقع الحادث لملاحقة المتهم، بينما يختبئ عدد من الناس داخل مركز تشيسترفيلد التجاري بالولاية.
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