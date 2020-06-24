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ديني

عدا ظُهر الجمعة.. وزير الأوقاف: العودة إلى صيغة الأذان الطبيعية ابتداء من السبت المقبل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 02:01 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
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أ ش أ
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن صيغة الأذان ستعود إلى الصيغة الأولى السابقة "حي على الصلاة .. حي على الفلاح"، عن المعمول بها حاليا بسبب جائحة كورونا، ابتداء من فجر يوم السبت المقبل، 26 يونيو الجاري، عدا ظهر يوم الجمعة، حيث تظل الصيغة فيه كما هي معمول بها الآن "ألا صلوا في بيوتكم .. ألا صلوا في رحالكم" حيث ستصلى "ظهرا" في المنازل، إلى أن يأذن الله- تعالى- برفع تعليق إقامتها.

وشدد الوزير- في تصريحات، الليلة- على أن "رفع تعليق إقامة صلاة الجمعة في المساجد؛ مرهون بمدى التزام المصلين في سائر الصلوات بالضوابط الاحترازية التي حددتها الوزارة".

وأشار إلى أنه شخصيا وجميع العاملين بالوزارة "في خدمة بيوت الله- عز وجل- وضيوفه، متمنيًا من الجميع الحفاظ على أنفسهم وعلى المجتمع، ومساعدة الوزارة في استكمال مسيرة فتح المساجد وخدمتها، مرضاة لله رب العالمين.

وأعرب جمعة عن سعادته وسعادة جميع العاملين بالوزارة بعودة فتح المساجد.
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