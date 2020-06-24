على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمنشورات، تحتفي بخبر فتح الحانات والمقاهي في بريطانيا، كما اشتعلت في مصر تمامًا حيث عبر المواطنون عن فرحتهم بالكوميكسات والتعبيرات الفكاهية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد كشف- في وقت سابق- عن تخفيف قاعدة المترين في التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع عدد من القيود الاحترازية في بيان للنواب خلال انعقاد مجلس العموم.
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وأعلن أن "الحانات، الفنادق، المطاعم، دور السينما،ـ مصففي الشعر" قادرون على إعادة فتح أبوابهم اعتبارًا من 4 يوليو؛ مما جعل الكثيرين يطلقون عليه لقب "السبت الكبير"، ومن المتوقع أن تحتفظ جميع الأماكن بسجل للأشخاص الذين يزورونهم لتمكين تعقب الاتصال واتباع إرشادات الصحة العامة.
وانطلق المواطنون البريطانيون يعبرون عن فرحتهم على مواقع التواصل باستخدام الصور و"إفيهات الأفلام"، تمامًا كما فعل المصريون، بعد قرار بدء تخفيف قيود الحظر وإعادة فتح المقاهي، السينمات، المطاعم وغيرها السبت المقبل.