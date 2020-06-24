AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:03 ص
عودة المقاهي والسينمات
عودة المقاهي والسينمات
Advertisements
عزة عاطف
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمنشورات، تحتفي بخبر فتح الحانات والمقاهي في بريطانيا، كما اشتعلت في مصر تمامًا حيث عبر المواطنون عن فرحتهم بالكوميكسات والتعبيرات الفكاهية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد كشف- في وقت سابق- عن تخفيف قاعدة المترين في التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع عدد من القيود الاحترازية في بيان للنواب خلال انعقاد مجلس العموم.

اقرأ المزيد:

وأعلن أن "الحانات، الفنادق، المطاعم، دور السينما،ـ مصففي الشعر" قادرون على إعادة فتح أبوابهم اعتبارًا من 4 يوليو؛ مما جعل الكثيرين يطلقون عليه لقب "السبت الكبير"، ومن المتوقع أن تحتفظ جميع الأماكن بسجل للأشخاص الذين يزورونهم لتمكين تعقب الاتصال واتباع إرشادات الصحة العامة. 

وانطلق المواطنون البريطانيون يعبرون عن فرحتهم على مواقع التواصل باستخدام الصور و"إفيهات الأفلام"، تمامًا كما فعل المصريون، بعد قرار بدء تخفيف قيود الحظر وإعادة فتح المقاهي، السينمات، المطاعم وغيرها السبت المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعايش مع كورونا شعار بريطانيا القادم وتوصيات عامة للحفاظ على الحياة

شاهد..أغرب طرق الاحتفال برفع حظر كورونا

لقطات حية.. العاصمة الإيطالية تعود للحياة العادية بعد تخفيف قيود كورونا

إسرائيل ترفع حظر كورونا وتسمح بإعادة فتح الحانات والمطاعم

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور

حدوتة معكوسة .. فيلم يجسد صراع الأميرة ديانا ويضع نجمة Twilight أمام المدفع

ترشيحاتنا

طاقة وهمية.. خبير أسترالي يكشف مفاجأة عن القهوة

في ذكرى ميلاده .. تعرف على سر خلاف صلاح نظمي وعبد الحليم حافظ

اتحاد الكرة يكشف عن موعد إعلان عودة الدوري رسميا

كيفية الصلاة على الكرسي للحامل والمريض .. 8 خطوات يجب معرفتها

صبري مرسي يخطف قلب آية الشرقاوي في حفل زفاف بالشرقية.. صور

الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

AdvertisementS

اليوم .. بدء الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

خلاص مفيش أمل.. ابنة رجاء الجداوي تروي موقفاً مؤثراً مع والدتها قبل إصابتها بـ كورونا

محافظ الغربية يضبط 47 مخالفة خلال زيارته للمحلة وسمنود

نشرة الفن| موقف مؤثر بين رجاء الجداوي وابنتها.. ومحمد رمضان يتلقى عرضًا للزواج

كل الأندية تدعمه.. مرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة القادم

القصة الكاملة لمقتل سيدة ونجلها على يد خطيبها العراقي بالإسكندرية

في ذكرى وفاته.. يوسف داوود أول مسيحي يلقي خطبة الجمعة.. تفاصيل

لهذه الأسباب.. البنك المركزي يأمر البنوك بحذف 108 آلاف عميل من القوائم السلبية والسوداء

أخبار الرياضة | طاهر محمد يعلن موقفه من الانتقال للأهلي.. ومرتضى منصور يكشف عن هوية رئيس اتحاد الكرة الجديد

احمِ نفسك من انسداد الشرايين بهذه الحيل

أسبوعان أم أكثر .. كم مدة حضانة فيروس كورونا ؟

موجز السوشيال ميديا| مطالب بمحاكمة عمرو راضي لاحتكار أدوية تحتاجها مستشفيات العزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيلة رائعة.. ماذا يحدث عند لف القدمين بورق الألومنيوم؟

على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري