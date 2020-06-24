على طريقة المصريين.. احتفال البريطانيين بعودة المقاهي يشعل مواقع التواصل.. صور

اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمنشورات، تحتفي بخبر فتح الحانات والمقاهي في بريطانيا ، كما اشتعلت في مصر تمامًا حيث عبر المواطنون عن فرحتهم بالكوميكسات والتعبيرات الفكاهية.





وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد كشف- في وقت سابق- عن تخفيف قاعدة المترين في التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع عدد من القيود الاحترازية في بيان للنواب خلال انعقاد مجلس العموم.





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وأعلن أن "الحانات، الفنادق، المطاعم، دور السينما،ـ مصففي الشعر" قادرون على إعادة فتح أبوابهم اعتبارًا من 4 يوليو؛ مما جعل الكثيرين يطلقون عليه لقب "السبت الكبير"، ومن المتوقع أن تحتفظ جميع الأماكن بسجل للأشخاص الذين يزورونهم لتمكين تعقب الاتصال واتباع إرشادات الصحة العامة.



