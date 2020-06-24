رسالة لوزير الاتصالات.. زوجان على المعاش يستغيثان من سنترال حلوان: مش عارفين نكلم ابننا الوحيد في الغربة

تلقى موقع "صدى البلد"، شكوى من مواطن على المعاش، وجّهها إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من سنترال حلوان؛ بسبب انقطاع الحرارة عن تليفونه المنزلي ، رغم تقديمه العديد من الشكاوى ، دون استجابة تذكر من السنترال.





وقال المواطن في شكواه : " إلى وزير الاتصالات.. شكوت إلى سنترال حلوان أكثر من مرة ، ولا فائدة ، انقطعت الحرارة عن تليفونى الأرضي رقم (0227116136 ) من سنترال حلوان.





وأضاف: اتصلت بأرقام الشكاوى والأعطال مرات عديدة، وأبلغتهم بانقطاع الحرارة وخدمة الإنترنت وفى كل مرة أتلقى وعدًا بإصلاح العطل وعودة الإنترنت، ولكنه كلام ولا فعل.. مع العلم أننى وزوجتى على المعاش (75 عامًا) وابنى يعمل خارج البلاد ووسيلة التواصل بيننا وبينه هى التليفون والإنترنت .





واختتم: "أرجو من سيادتكم إصلاح العطل.. مقدم الشكوى: سعد أحمد كامل التليفون محل الشكوى: 0227116136 سنترال حلوان ".





للتواصل مع المواطن : 01110217108 - 01020317817



