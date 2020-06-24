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أخبار العالم

مذكرات بولتون تكشف.. ماذا دار بين ترامب وكيم على مائدة الغذاء؟

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:08 ص
بولتون يكشف في كتابه
بولتون يكشف في كتابه تفاصيل لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية
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رحيم يسري
يكشف كتاب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، مزيدا من أسرار الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك علاقة ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

يقول بولتون في كتابه "ذا رووم وير ات هابند" إن ترامب تحدث مع الزعيم الكوري كيم جونج أون خلال قمة سنغافورة التاريخية قبل عامين، عن لاعب كرة السلة الأمريكي دنيس رودمان ولعب الجولف.

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يشير كتاب بولتون إلى محادثة بين ترامب وكيم خلال غذاء عمل أثناء اجتماعهما في يونيو 2018، قائلا إن الحديث كان خفيفا في البداية حيث وصف الزعيم الكوري كيف قضى ليلته السابقة في سنغافورة في أحد أشهر الكازينوهات بمجمع الفنادق هناك.

وأوضح بولتون أن الزعيم الكوري تحدث مع ترامب عن لعبة الجولف ودنيس رودمان، وهزيمة فريق كرة القدم الأمريكي للسيدات في كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية 2016.

وعرف عن رودمان لاعب السلة الأمريكي صداقته غير المتوقعة بزعيم كوريا الشمالية، حيث التقى بكيم لأول مرة في 2013 في بيونج يانج، ثم تم رصدهما سويا أكثر من مرة بعدها. 

كما بكى رودمان، الذي كان في سنغافورة خلال القمة، على شاشة التلفزيون، خلال أول اجتماع شخصي للزعيمين، قائلا إن القمة تأخرت كثيرا. 

وفي وقت سابق، قال بولتون في حوار مع شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية إن كيم جونج أون كان يهزأ من مفهوم  ترامب لعلاقة الصداقة بينهما، وأوضح ان الصداقة بينهما لا ترقى إلى مستوى الدبلوماسية الدولية.
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