ترامب محذرًا من التزوير: الانتخابات المقبلة هي الأكثر فسادًا

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعادة ثقة ناخبيه مرة أخرى، خلال تجمع في أريزونا، ملقيا باللوم على اليساريين، وسط حشد من آلاف الشباب.





وعبر ترامب أمام الطلاب في فينيكس من كنيسة دريم سيتي وسط حشد ملحوظ بخلاف التجمع السابق في تسلا، عن غضبه من الغوغاء اليساريين الذين "يكرهون القيم الأمريكية".





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وتزامن حديث ترامب مع احتجاج خارج الكنيسة من قبل المتظاهرين، مما دفع الأمن لتفريق المتظاهرين وذكرت وسائل إعلامية أن الأمن استخدم قنابل الصوت.





وعن الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، قال ترامب إنها ستكون "الأكثر فسادا" في تاريخ الولايات المتحدة، متحدثا عن تزوير على نطاق واسع بسبب التصوير عن طريق البريد.





وزعم ترامب، في وقت لاحق، أن الديمقراطيين يحاولون تزوير الانتخابات بإرسال عشرات الملايين من الأصوات باستخدام فيروس "الصين" كذريعة للسماح للناس بعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مضيفًا "سيكون ذلك ، في رأيي ، الانتخابات الأكثر فسادًا في تاريخ بلادنا ، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".





وتحدث ترامب عن أن صناديق الاقتراع يمكن سرقتها أو تزويرها من قبل قوى خارجية أو استبعادها من الأقسام المخصصة للجمهوريين في الدوائر الانتخابية، قائلا إن هناك أدلة هائلة على التزوير في المناطق التي بها بطاقات اقتراع بالبريد.



