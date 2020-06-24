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أخبار العالم

الأقوى في العالم.. ترامب يشيد بـ الجدار مع المكسيك: أوقف كل شيء

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:49 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجدار الحدودي مع المكسيك، مشددًا على أهميته في حماية البلاد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد "ترامب" من أريزونا أن "الجدار المبني على جزء بين الولايات المتحدة والمكسيك، ليس فقط مفيدا في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولكنه أثبت أيضا أنه فعال للغاية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، قائلا "لقد أوقَف كوفيد-19، لقد أوقَف كل شيء".

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وتطرّق الرئيس الأمريكي خلال طاولة مستديرة بمناسبة بناء 200 ميل (نحو 322 كيلو مترًا) من الجدار، إلى فعالية هذا الصرح، قائلاً: "إنه أقوى جدار موجود في العالم.. يتمتع بتكنولوجيا لا تصدق".

وألمح "ترامب" إلى انتشار كورونا في كاليفورنيا من الجانب المكسيكي، قائلاً: "لو لم يكن لدينا جدار، لكان الوضع كارثيًا".

وتسبّب الجدار الحدودي مع المكسيك في صدام بين ترامب وإدارته بعدما فشل في تأمين التمويل اللازم وإقناع الكونجرس بالأمر، مما أدلى إلى تحمل وزارة الدفاع جزءا من ميزانية تمويل أعمال البناء، حيث يعتبر الرئيس الأمريكي أن الجدار الذي يبنيه على الحدود سيمنع الهجرة غير الشرعية .
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