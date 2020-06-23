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أخبار العالم

ترامب يتوعد مخربي تمثال جاكسون بـ10 سنوات سجنا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:19 م
ترامب
ترامب
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محمد علي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء إنه سيصدر أمرا تنفيذيا لحماية الآثار التي تخضع للتخريب بسبب استهدافها من مناهضي العنصرية، في الوقت الذي تتصارع فيه أمريكا مع العنصرية خلال الاضطرابات التي أثارها قتل الشرطة لجورج فلويد.

كان ترامب واضحًا من أنه يعارض إزالة المعالم الأثرية لقادة الكونفدرالية أو غير ذلك من الجوانب البغيضة للتاريخ الأمريكي، وفق ماذكرت صحف امريكية.

قال ترامب في تعليق له لدى مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى أريزونا  "سأحصل على أمر تنفيذي قريبًا ، وكل ما سيتم فعله هو تعزيز لما هو موجود بالفعل ، ولكن بطريقة أكثر اتساقًا".


وفي وقت الاحتجاجات التي ضربت أمريكا  حول الظلم العنصري وعدم المساواة ، اصطف ترامب بشكل مباشر إلى جانب  المدافعين عن التاريخ الأمريكي برغم  مافعلوه من فظائع.

كان ترامب قد غرد في وقت متأخر من يوم الاثنين أن أولئك الذين حاولوا إسقاط تمثال للرئيس أندرو جاكسون في لافاييت بارك بالقرب من البيت الأبيض سيواجهون السجن لـ10 سنوات بموجب قانون الحفاظ على ذكرى المحاربين القدامى.

ويعد جاكسون هو أحد الرؤساء المفضلين لترامب.

يستشهد القانون الفيدرالي  إخضاع أي شخص يتعمد إصابة أو تدمير أو محاولة إصابة أو تدمير أي هيكل أو لوحة أو تمثال،  لغرامات ، أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو كليهما.



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