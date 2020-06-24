خلال 2019.. 9.1% انخفاضا في عدد المصريين الحاصلين على موافقة هجرة والحاصلين على جنسية أخرى

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأربعاء الموافق 24/ 6/ 2020، "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2019"، وفيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة. أصدراليوم، الأربعاء الموافق 24/ 6/ 2020، "النشرة السنوية للمصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج والمصريين الحاصلين على جنسية أخرى عام 2019"، وفيما يلى عرض أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة.









ووفقا للبيانات الإحصائية، بـلغ عــدد المصـريين المهـاجـرين والــذين اكــتسبوا صفـة المهاجــر 350 مهاجـرًا (أصلى ومرافق) عــام 2019 مقابـل 385 مهاجـرًا (أصلى ومرافق) عام 2018 بزيادة قدرها 9.1%.

















بلغ عدد المصريين المهاجرين الذين حصلوا على موافقة للهجرة بالخارج 297 مهاجرًا أصلي بنسبة 84,9%، 53 مرافق بنسبة 15,1% من الإجمالي.









وتأتى إيطاليا فى المرتبة الأولى من حيث عدد المهاجرين الحاصلين على موافقة للهجرة بالخارج، حيث بلغ عددهم 130 مهاجرًا بنسبة 37.1% من الإجمالي.









كما بلغ عدد المهاجرين المصريين الذين حصلوا على موافقة للهجرة والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخارج من الذكور 301 مهاجر بنسبة 86.0%، والإناث 49 مهاجرة بنسبة 14.0% من الإجمالي.









صفة المهاجر بالخـارج 147 مهاجــرًا بنسبـة 43.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 340 مهاجرًا. وبلغ عدد الحاصلين على مؤهلات جامعية (بكالوريوس – ليسانس) من المصريين الحاصلين على موافقة للهجــرة والذين اكتسبوا147 مهاجــرًا بنسبـة 43.2% مــن إجمـالى عـدد المهـاجريـن الأصـليين والمرافقــين فى سـن التعليم (10 سنوات فأكثر ) البالغ عددهم 340 مهاجرًا.





ويأتي المهاجرون فى الفئة العمرية "40 - 44 سنة" فى المرتبة الأولى من حيث عدد المصريين الذين حصلوا عــلى موافقــة للهجــرة، والذين اكتسبوا صفة المهاجر بالخـارج، حيث بلـغ عددهم 64 مهاجـرًا بنسبـة 18.3% من الإجمالى.







