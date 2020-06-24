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فن

بتمارين قاسية .. شاهد أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:44 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد فلوكس جمهوره بفيديو جديدة عبر خاصية الاستوري علي صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد فلوكس فى الفيديو من الجيم وهو يقوم بالتمارين الرياضية للمحافظة علي لياقته البدنية .


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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة، بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس، مؤخرا  في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي  وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
بتمارين قاسية .. شاهد أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم
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