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فن

أنا صح.. حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: كنت عارف إنك هتهيص بس حقك

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر حمو بيكا صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق حمو بيكا على الصورة قائلا: "أنا صح".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى:

كنت عارف انك هتهيص بس حقك ههههه .

عرفت منين انت طيب .

انت شبح وربنا .

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وتداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا ,  وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوما. 

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى امس , التعايش مع فيروس كورونا وسوف تفتح المطاعم والكافيهات والنوادى والمقاهي وغيرها من بداية يوم السبت القادم , مع تخفيف عدد ساعات الحظر من الساعة 12 صباحا الى الساعة الـ 4 صباحا. 


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#انا_صح🔥😎

A post shared by Hamo Bika - حمو بيكا (@hamo_beka_official) on

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