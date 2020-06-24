أنا صح.. حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: كنت عارف إنك هتهيص بس حقك





وعلق حمو بيكا على الصورة قائلا: "أنا صح".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى:





كنت عارف انك هتهيص بس حقك ههههه .





عرفت منين انت طيب .





انت شبح وربنا .





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وتداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا , وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوما.





أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى امس , التعايش مع فيروس كورونا وسوف تفتح المطاعم والكافيهات والنوادى والمقاهي وغيرها من بداية يوم السبت القادم , مع تخفيف عدد ساعات الحظر من الساعة 12 صباحا الى الساعة الـ 4 صباحا.







