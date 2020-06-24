مستلزمات طبية للبيع.. إعلان على فيس بوك يسقط مروج كمامات مغشوشة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالترويج لبيع الكمامات مجهولة المصدر عبر صفحات "فيس بوك".

تابعت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مُستخدم أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية "كمامات واقية" مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين.





أكدت التحريات صحة الواقعة وتحديد مرتكبها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا) وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته وبالتفتيش تم ضبط الهاتف المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار اليها.. كما عثر بحوزته على (150) علبة تحتوى على عدد (7500) كمامة معدة للبيع .





بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار اليه للترويج وبيع مستلزمات طبية "كمامات" عبر مواقع التواصل الإجتماعى للمواطنين الراغبين فى شرائها مستغلًا فى ذلك الطلب عليها بغرض الاستفادة ماديًا.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .