رئيس مركز بلبيس يمنع وجود الأهالي أمام لجان الثانوية العامة بهذه الطريقة.. صور

نظمت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية سرادقات وممرات أمام المدارس التي تشهد أمتحانات الثانوية العامة لتنظيم دخول الطلاب الي اللجان ومنع تكدس أولياء الأمور وزيادة الإجراءات الوقائية والأحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أهاب اللواء سامي علام رئيس مركز ومدينه بلبيس ومديري الاداره التعليمية ببلبيس والإدارة الصحية بأولياء أمور الطلاب وطالبات الثانوية العامة عدم التواجد خارج اللجان ومنع الزحام علي أبواب اللجان لمصلحة أبنائنا وبناتنا.
أقرأ ايضا:
إجراءات تعقيم ونظافة.. 18 صورة ترصد تجهيز لجان الثانوية العامة لاستقبال الطلاب غدا
فيما شهدت مدارس محافظة الشرقية تكثيف أعمال النظافة والتعقيم استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العام غدا الخميس الموافق 25 يونيو 2020.
ومن المقرر ان يؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الخميس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ، وذلك وسط
إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.