في حملة مكبرة بسرس الليان.. تحرير 66 محضر إشغالات ومرافق بالمنوفية

شن مجلس مدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات لتسهيل حركة المواطنين ومنع الزحام والتكدسات بالشوارع الرئيسية بالمدينة.









وبحسب بيان، الأربعاء، جاء ذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث تمت إزالة كافة الإشغالات، كما تم التشديد على أصحاب المحلات والباعة الجائلين بالالتزام وعدم إشغال الطريق العام تيسيرًا لحركة المارة والسيارات وتحقيق الانضباط.





وأسفرت الحملة عن 55 إزالة فورية وعدد ٥ حالات مصادرة وتحرير 6 محاضر مرافق.



