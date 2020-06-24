فتح المقاهي والمطاعم السبت المقبل .. التنمية المحلية: لجان يومية للمرور لمراقبة الاشتراطات ..سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة عقاب المخالفين..وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة

وزير التنمية المحلية يحدد شروط فتح المطاعم والمقاهي

استقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة

ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة

توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة

حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم









وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الازمات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات،وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتوافق علي عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي في إطار عدد من المعايير والاشتراطات.





وقال شعراوي إنه فيما يخص قرارات اللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم-المقاهي المرخصة من وحدات الادارة المحلية وذلك ابتداء من يوم السبت القادم حتى الساعة العاشرة مساءً يوميًا ، تم الاتفاق علي عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح ومنها قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.





وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه في حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.





وأوضح شعراوي أنه سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى.





كما طالب الوزير بضرورة ترك مسافة لا تقل عن (2) متر بين طاولات الطعام، و(1) متر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى (6) أشخاص على المائدة ، مع تشغيل المصاعد - إن وجدت - بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية و غلق أماكن ألعاب الأطفال.





وشدد شعراوي علي ضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات ، وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعى ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.





وأشار وزير التنمية المحلية الي ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة ، و حظر "الخدمة الذاتية بالبوفيه" مع السماح بخدمة البوفيه "غير المفتوح"واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة.





وشدد شعراوي علي استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم ، وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع)، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.





وطالب الوزير بضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.





وأكد اللواء محمود شعراوي علي أهمية الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية في جميع أنحاء المنشأة ، مؤكدًا ضرورة توفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ و التخلص من النفايات بشكل آمن وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.





وكشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،عن الاشتراطات الواجب توافرها للعاملين بالمطاعم والمقاهى ،حيث أنه سيتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميًا، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأى حالة إصابة يتم اكتشافها ، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.





وشدد وزير التنمية المحلية علي ضرورة التزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل.





وفيما يخص الاشتراطات الواجبة اتباعها من المواطنين رواد تلك المنشآت ، اشار شعراوي إلي أهمية تقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى.





وطالب الوزير بضرورة توفير اجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة ، مشيرًا الي أهمية تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى وترك مسافة "متر "بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة الـتيك اوي وتقديم الطلبات إلى المنازل.





كما طالب الوزير بضرورة قصر التواجد داخل المنشأة على الطلب والدفع والحصول على إيصال ثم الخروج، على أن يكون انتظار استلام الطلب في المساحة المكشوفة خارج المنشأة من خلال مندوب تسليم الطلبات ، ووضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن انتظار رواد المنشأة كما سيتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا علية الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.





وأوضح شعراوي أنه وجه غرفة العمليات وادارة الازمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات ، لافتا الي انه سيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة .





وقال وزير التنمية المحلية أن هناك فرق من الاجهزة التنفيذية بالمحافظات ستقوم بالمرور علي المقاهي والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات وعلي رأسها مواعيد العبث في تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين وعلي رأسها الغلق الفوري ووقف النشاط.



