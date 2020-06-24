لا ملء دون توافق.. وزير الري السابق لـ صدى البلد: أثيوبيا انتهكت اتفاق المبادئ حول سد النهضة أكثر من مرة

قال د.حسام مغازي وزير الري السابق، إن أثيوبيا شرعت فى بناء سد النهضة فى 2011، لافتا أنه تم التوافق فى ذلك الوقت بين الدول الثلاث على تكليف لجنة دولية للاطلاع على تصميمات السد، والدراسات التى أعدها الجانب الأثيوبي حوله للإطمئنان أنها مستوفاة للشروط الدولية.





ونفي مغازي فى حوار مع صدى البلد، ينشر لاحقا، ما تدعيه أثيوبيا من موافقة مصر على قواعد ملء السد بتوقيعها على اتفاق المبادئ فى 2015 ، مشددا على ان اتفاق المبادئ ينص على بدء ملء سد النهضة بعد انتهاء المكتب الاستشاري من دراساته حول السد وهو مالم يحدث، معتبرا أن الملء دون دراسة او اتفاق يعتبر خرق من الجانب الأثيوبي لاتفاق المبادئ.









وأشار الوزير السابق الذى كان شاهدا على توقيع الاتفاق ومبادئه إلى اتفاق المبادئ ينص على أنه عند وجود خلاف بين الأطراف يتم اللجوء لوسيط، وهو ما طلبته مصر وتمت بالفعل الاستعانة بالولايات المتحدة والبنك الدولي كوسطاء ولكن تعثرت جهود الوساطة بفعل التعنت الأثيوبي





كما ينص الاتفاق على أنه يتم رفع الأمور لرؤساء الدول وهو ما رفضته أثيوبيا كما رفضت رفعه لرؤساء الوزراء .





وشدد الوزير السابق على أن مصر لم تخرق الاتفاق بل أثيوبيا من فعلت ذلك، لافتا إلى أن بنود اتفاق المبادئ واضحة وقواعد الملء منصوص عليها بضرورة أن تكون بالتوافق وبعد انتهاء الدراسات، وما تفعله أثيوبيا الأن هو خرق للاتفاق والتفاق عليه وهو ما يعطي مصر الحق في اللجوء لمجلس الأمن والأمم المتحدة.