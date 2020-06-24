اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع.. وزير الري السوداني: نشترط توقيع اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة

أكد وزير الرى والموارد المائية السودانى، البروفيسور ياسر عباس، أن السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن لتوضيح موقفه بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن اللجوء لمجلس الأمن حق مشروع للجميع.





وشدد الوزير السوداني، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم، الأربعاء، فى الخرطوم، على أن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، قائلا: "نتوقع استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة فى أى وقت، والخلافات بحاجة لإرادة سياسية لحل أزمة السد"، مؤكدا أنه عند التوصل لتوافق سياسى سيتم عقد محادثات فنية.









وكشف عن وجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي، موضحا أن سد النهضة يمكن أن يكون بادرة تعاون إقليمي بين الدول الثلاث والمتمثلة في توفير الطاقة من إثيوبيا والغذاء من السودان باستغلال أراضيه الزراعية ورأس المال والاستثمار الصناعي من مصر مع إنشاء سوق مشتركة تعزز هذا التكامل.



وجدد وزير الرى السودانى تأكيد الخرطوم على أهمية الوصول إلى اتفاقية ملزمة قانونا في قضية ملء وتشغيل سد النهضة دون التطرق إلى توزيع حصص مياه النيل الأزرق.







من جانبه، أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن بلاده طرف أصيل فى قضية مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وأنه سيواصل مجهوداته من أجل الوصول لاتفاق مرضى لجميع الأطراف.









وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان صباح اليوم، الأربعاء، أن حمدوك تلقى أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، للتباحث حول سير مفاوضات سد النهضة.









وأوضح البيان أن الوزير الأمريكى أشاد بجهود السودان المبذولة للتوصل لتوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا فى ملف سد النهضة.