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أخبار العالم

تراجع إصابات كورونا في الرياض .. تعرف على عدد الحالات المسجلة بالعاصمة السعودية اليوم

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:12 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة السعودية عن إستمرار تراجع العاصمة السعودية الرياض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تسجلها المدينة منذ تخفيف الإجراءات بعد ان كانت تعتلي قمة مدن ومناطق المملكة في أعداد الإصابات بالفيروس المستجد.

وبيًن التقرير الصادر اليوم عن الصحة السعودية ان مدينة الرياض تراجعت الي المرتبة الخامسة بتسجيلها لــ " 225 " حالة اصابة جديدة بــ " كوفيد 19.

جدير بالذكر ان وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3123 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 167267 حالة، كما تم تسجيل 2912 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 112797 حالة.

كما سجلت الصحة ايضا حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1387 حالة وفاة، وبلغ عدد الحالات النشطة 53083، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2129 حالة.
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