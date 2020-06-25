نجوم عاشوا الألم بعد فقدان أبنائهم.. وفاة رضيع أوس أوس.. السرطان حرم هاني شاكر وحسن حسني من ابنتيهما.. ومقتل ابنة ليلى غفران

حسن حسنى عانى بعد رحيل ابنته فاطمة

مرض السرطان حرم هاني شاكر من ابنته

وفاة طبيعية لرضيع أوس أوس









عاش عدد من النجوم حالة من الحزن بعد فقدان أبنائهم وهو ما أصاب الفنان اوس اوس نجم مسرح مصر منذ أيام بعد أن رحل ابنه الرضيع بعد 3 أشهر من ولادته.

لم يكن أوس أوس الفنان الأول الذى يتعرض لفقدان ابنه حيث سبقه عدد من النجوم الذين عاشوا حالة من الحزن الشديد بعد رحيل أبنائهم ونرصد فى التقرير التالى بعض النماذج التى تعرضت الى هذا الموقف المحزن.





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أوس أوس

توفي ابن الفنان أوس أوس، الرضيع بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، منذ يومين تقريبا وعاش حالة من الحزن الشديد خاصة وانه لم يلحق ان يعيش معه او يرتبط به.





وكشف اوس اوس طبيعة الوفاة مؤكد انها وفاة طبيعية وليس كما ردد البعض بانه سقط ارضا او من البلكونة وهو امر عار تماما من الصحة.





حسن حسنى :

وسلل الحزن إلى منزل الفنان حسن حسني، عندما فقد ابنته فاطمة، بعدما هزمها مرض السرطان، وداهمها فجأة وظلت معاناتها مع المرض، عدة أشهر.

وقام حسن حسنى بمحاولات للتواصل مع المستشفيات الألمانية، فأرسل تقارير طبية بحالتها، متلقيا الرد "الحالة حرجة ومتأخرة.. ولا جدوى من العلاج"وبعد ايام قليلة رحلت ابنته فى وداع اقل ما يوصف عنه انه قاسى ومرير.





هانى شاكر :