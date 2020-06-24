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فن

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:06 ص
هالة صدقى
هالة صدقى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة هالة صدقى عن موقف تعرضت له،  تسبب فى منعها من التمثيل فى السينما لمدة خمس سنوات. 

وقالت هالة صدقى خلال لقائها فى برنامج "اسالنى" على cbc : فى بداية حياتى الفنية وتحديدا فى فيلم "نص أرنب" طلب منى المخرج وقتها ارتداء مايوه فى أحد المشاهد ولم أكن معترضة عليه، لأنى فى حياتى أرى أن المايوه مثل الفستان. 

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وأضافت هالة صدقى قائلة: ولكن عند مشاهدتى للعمل مع أسرتى فى السينما واستقبلت العديد من التعليقات غير اللائقة قررت والدتى منعى تماما من التمثيل فى السينما". 

وأوضحت هالة صدقى قائلة: "وجاء قرار منعى لمدة خمس سنوات من جانب والدتى بسبب الأدوار التى تلقيتها بعد هذا العمل والتى كانت تعتمد على مشاهد المايوهات فقط وأصبح الفيلم الذى يعتبر بدايتى أضر بى كثيرا".

يذكر أن هالة صدقى يعرض لها حاليا مسلسل "ليه لا" مع أمينة خليل وهانى عادل.  
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