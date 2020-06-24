أضاعت فرصة الوصول إلى العالمية.. هالة صدقى تكشف قصة تجسيدها شخصية انديرا غاندى





وقالت هالة صدقى فى لقاء معها ببرنامج "اسالنى" على cbc : وافقت على الشخصية وبالفعل سافرت إلى الهند وامريكا من اجل التدريب وتعلم اللغة واللهجة الهندية.





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وأضافت هالة صدقى قائلة : كان هذا العمل سيصبح نقلة مهمة جدا فى حياتى ولكن الظروف أطاحت به حيث شهدت الهند وهى البلد التى كان يتم التصوير بها حالة من التخبط والتى تسببت وقف جميع الأنشطة فيها ولكن لا أتذكر السبب الحقيقى وراء ذلك.





وأوضحت هالة قائلة : "هذا التوقف دفعنى الى العودة لمصر وبعدها ارتبطت بعمل اخر فى لبنان وعاد صناع الفيلم العالمى انديرا عاندى للحديث مرة اخرى معى على ان يتم استكمال التحضيرات والبدء فى التصوير ولكنى كنت بين امرين كلاهما مر اما اقبل واسبب ازمة للعمل الذى تعاقدت عليه فى لبنان أو أرفض الاستمرار فى العمل الهندى.





وأشارت هالة صدقى قائلة : فضلت أن رفض تقديم شخصية انديرا غاندى وضاعت فرصتى فى تقديم عمل عالمى والوصول الى العالمية.