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برلمان

النويشى: وزير الرى يوافق على تسليم أرض لتوسيع محطة كهرباء قشيشة فى بنى سويف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:28 م
النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، عن موافقة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على نقل الإشراف الإداري لمساحة عبارة عن 65 × 90 متر ، بما يوازي 5850 متر مربع ، واحاطتها بسور، وهى قطعة أرض ملاصقة للمحطة وملك لوزارة الري ،إلى وزارة الكهرباء، لتنفيذ تحديث محطة محولات كهرباء قشيشة ، بمركز الواسطى ، بمحافظة بني سويف ، تلافيًا لمشكلات الصيف فى الأعوام الماضية ، تلافيًا لمشكلات الصيف الماضي من تذبذب الجهد وزيادة الأحمال العالية على الشبكة بشكل عام.

وأشار النويشى، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وافق سابقًا على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن تحديث محطة محولات قشيشة بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، حيث قال وزير الكهرباء "أنا موافق وهكلم وزير الري لتخصيص الأرض، وسنسرع فى التنفيذ أول ما تخصص الأرض".

جدير بالذكر بأن النائب بدوى النويشى، قد تقدم سابقًا بإقتراح برغبة بشأن تحديث محطة محولات قشيشة بمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء، حيث أنه تم عمل محضر معاينة بحضوره ، يوم الخميس الموافق 28 / 12 / 2017م ، والمشكلة من مهندسي مصلحة الميكانيكا والكهرباء (وزارة الموارد المائية والري) ومهندسي الشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء ، وذلك بأن المحطة لاتقبل أي توسع أو تحديث داخل المبنى المقام القديم والذي تم انشاؤه فى عام 1960م ، وهذا المبنى مقام أرض مصلحة الري "الميكانيكا والكهرباء" بوزارة الموارد المائية والري ، وأن المحطة تتبع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري قبل انشاء وزارة الكهرباء عام 1964م.

وأكد نائب الوفد ، أنه هناك حاجة ماسة وضرورية إلى تحديث وتطوير هذه المحطة ، حتى تفي احتياجات التضخم السكاني ، وأن هذا الأمر يتطلب التوسع في تخصيص قطعة أرض مجاورة للمحطة وملك لوزارة الري ، بنقل الإشراف الإداري عليها إلى وزارة الكهرباء ، وهذه المساحة عبارة عن 65 × 90 متر ، بما يوازي 5850 متر مربع لتحديث المحطة وعمل التوسعات ، واحاطتها بسور.
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