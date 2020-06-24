ضمن لقاءات مركز السينما العربية.. الناقد علي وجيه يحاور مخرجا سوريا مرشحا للأوسكار

يواصلر مركز السينما العربية تقديم حلقات سلسلة لقاءات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث يستيضف في الحلقة المقبلة الناقد السوري علي وجيه، ومواطنه المخرج المرشح للأوسكار طلال ديركي، وسوف يتم إجراء اللقاء غدا الخميس 25 يونيو.





لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين.





يشار إلى أن طلال ديركي مخرج ومنتج ومؤلف سوري، درس الإخراج السينمائي في آثينا، قبل أن يقوم بمهام المخرج المساعد في عدد من الأفلام خلال الفترة من 2009 إلى 2012، كما تعاون كمصور بشكل مستقل مع CNN ورويترز.





وأخرج ديركي عددًا من الأفلام الفائزة بالجوائز، منها الوثائقي الطويل العودة إلى حمص الذي فاز بـجائزة لجنة التحكيم الكبرى في قسم السينما العالمية بـمهرجان صندانس السينمائي.



