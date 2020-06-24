كريم العمري: «الاختيار» صعب.. وكانت مشاهدي تتداخل خلاله تصويره مع «حكايات بنات»

كشف الفنان كريم العمري،عن كواليس مشاركته في مسلسل "الاختيار"، لافتا إلى أنه تعرض إلى العديد من الصعوبات أثناء تدريبات العمل واستعداده للتصوير.





وتابع الفنان كريم العمري، خلال حواره في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، انه كان يستمتع بالعمل مع النجم أمير كرارة، وأضاف أنه كان سعيد برؤية أصدقائه من القوات المسلحة أثناء تصوير الاختيار.





وكان آخر أعمال الفنان كريم العمري مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وتدور أحداثه حياة البطل أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.





وتطرق الحوار إلى مسلسل "حكايات بنات"، وكشف كريم عن كواليس تصوير الجزء الرابع، مؤكدا أنه يستعد لتصوير الجزء الخامس من العمل قريبا، وانه كان في كثير من الاحيان يخلط في التصوير بين الاختيار وحكايات بنات وذلك بسبب انه كان يصور المسلسلين في نفس الوقت.