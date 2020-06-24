كرم جبر رئيسا للأعلى للإعلام .. وعبدالصادق الشوربجي لـ الوطنية للصحافة .. و زين للوطنية للإعلام

ذكرت مصادر مطلعة أنه تم اختيار الكاتب الصحفي كرم جبر ليشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلفا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.





وأضافت المصادر أنه تم أيضا اختيار المهندس عبدالصادق الشوربجي ليشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ليحل محل كرم جبر.





يذكر أن الشوربجي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، كما أن الكاتب كرم جبر كان يشغل أيضا منذ سنوات رئيس مجلس إدارة روزاليوسف.





وأضافت المصادر أنه سيتم الإبقاء على الاستاذ على حسين زين فى نفس منصبه كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام. وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث وسيتم الإعلان عنها قريبا ، تمهيدا لحركة تغييرات في رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية ومواقعها.



