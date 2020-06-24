AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كرم جبر رئيسا للأعلى للإعلام .. وعبدالصادق الشوربجي لـ الوطنية للصحافة .. و زين للوطنية للإعلام

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:32 م
صدى البلد
Advertisements
ذكرت مصادر مطلعة أنه تم اختيار الكاتب الصحفي كرم جبر ليشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلفا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

وأضافت المصادر أنه تم أيضا اختيار المهندس عبدالصادق الشوربجي ليشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ليحل محل كرم جبر.

يذكر أن الشوربجي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، كما أن الكاتب كرم جبر كان يشغل أيضا منذ سنوات رئيس مجلس إدارة روزاليوسف.

وأضافت المصادر أنه سيتم الإبقاء على الاستاذ على حسين زين فى نفس منصبه كرئيس للهيئة الوطنية للإعلام. وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث وسيتم الإعلان عنها قريبا ، تمهيدا لحركة تغييرات في رؤساء مجالس ورؤساء تحرير الصحف القومية ومواقعها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كرم جبر: تعقيم يومى والتوسع في العمل أونلاين بالمؤسسات الصحفية

بعد أزمة غلاف مجلة روزاليوسف.. كرم جبر: الصحافة شريكة للكنيسة والأزهر في توعية المواطنين .. فيديو

ترشيحاتنا

كان يرفض.. هالة صدقي: محمد رمضان لا يصلح لتجسيد أحمد زكي

دخلي وأكل عيشي.. عمرو راضي يرد على منتقديه بسبب احتكار علاج كورونا.. فيديو

بدءا من يوم السبت .. الداخلية تحظر سير النقل الثقيل أعلى الطريق الدائرى من ٦ صباحا وحتى ١٢ ليلا

موديل 1962.. أربع معلومات عن السيارة «الكُهنة» معشوقة آسر ياسين

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

AdvertisementS

رسميا .. الزمالك يعلن عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز

لأصحاب المعاشات.. ببطاقة الرقم القومى واسم الأم استعلم اليوم عن حقك فى العلاوات الخمس

طلب من القاتل اغتصاب مراته.. حكاية إيمان طالبة الدقهلية.. زوجها خطط للتخلص منها والمتهم مارس الجنس بعد موتها.. فيديو وصور

الساعة بـ ٥ آلاف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في سقوط شبكة كوكي وشوشو للدعارة.. صور

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

تركيا سلمتهم لـ طهران.. إيران تؤيد إعدام ثلاثة شباب شاركوا في احتجاجات البنزين

بعد أزمة كورونا.. التنمية المحلية: مقترح غلق المحال فى مواعيد محددة ينتظر موافقة الحكومة

لا تتسابق مع الحمير.. رسالة غامضة من أحمد شوبير

مراعاة لظروفهم بسبب كورونا.. مقترح برلماني بمنح طلاب الثانوية العامة 5 % على المجموع

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

بالتفاصيل.. أسباب الارتفاع الكبير في سعر الذهب اليوم ومصيره الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لأول مرة مرسيدس AMG One الخارقة تظهر أثناء اختبارها.. صور

مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب

بمكياج صاخب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور