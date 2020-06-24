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عملت 60 شخصية.. إبراهيم السمان يحكي عن تجربته الناجحة في كريزي تاكسي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:59 م
إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
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هاجر إبراهيم
تحدث الفنان إبراهيم السمان، عن كواليس برنامج "كريزى تاكسي"، قائلا: "عملت 60 شخصية مش 30"، منهم الجزء الأول الذى تم صدوره على اليوتيوب فقط، متابعا أن أى فنان يستطيع تقديم برنامج للمقالب.


وأضاف "السمان" خلال حوراه ببرنامج "راجل واتنين ستات" المذاع على قناة "اون اى"، أن أى برنامج للمقالب فى العالم يعتمد على رد فعل الضحية، متابعا أنه كان يريد عمل برنامج يبرز فيه موهبته بجانب المقالب.


وتابع أنه عند بداية التفكير فى عمل الجزء الأول من برنامج كريزى تاكسي كان فريق العمل يريد شيئا مختلفا لم يتم عمله من قبل، مشيرا إلى أن فكرة سائق التاكسي كانت فكرته، بالإضافة إلى معرفة ردود أفعال الناس داخله.


وأوضح: "وإحنا بنعمل فكرة البرنامج جسدت شخصية خليجي، مما أعطى لمخرج البرنامج فكرة عمل سائق خليجي"، حيث أنه من هنا بدأ التنوع فى شخصيات البرنامج.


وأشار إلى أنه فريق البرنامج قرر عمل 30 شخصية مختلفة لكل حلقة، قائلا: "قلت للمخرج أنه هيبقى صعب أوى أعملهم وهيحتاج وقت طويل"، موضحا أن تلك ليست أول تجربة له فى التمثيل، حيث قام بعمل أهل كايرو وقضية صفية وبالشمع الأحمر وغيرها.

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