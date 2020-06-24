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أخبار البلد

بشرى سارة من سفارة بريطانيا بالقاهرة: المتطوع الأول تلقى اللقاح الجديد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:07 م
صورة من مختبر بريطاني
صورة من مختبر بريطاني
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محمد وديع
أعلنت سفارة بريطانيا بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء عن آخر التطورات حول فيروس كورونا.

وقالت على حسابها على تويتر أن الباحثين في إمبيريال كوليدج لندن أعلنوا أن المتطوع الأول قد تلقى اللقاح الجديد الذي قاموا بتطويره.

وقالت السفارة هذه هي التجارب الأولية للقاح، وفور ثبوت نتائج إيجابية سيتم التخطيط لتجارب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

ويستفيد الباحثون في إمبريال كوليدج من أحدث التقنيات، التي لديها القدرة على إحداث ثورة في تطوير اللقاحات. وتدعم الحكومة البريطانية البرنامج بـ 41 مليون جنيه استرليني، بما يساعد في تعزيز المعركة العالمية ضد COVID19.

وتابعت السفارة أنه إذا سارت هذه التجارب الأولية على ما يرام، فسيتم التخطيط لتجارب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.



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