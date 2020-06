بشرى سارة من سفارة بريطانيا بالقاهرة: المتطوع الأول تلقى اللقاح الجديد

أعلنت سفارة بريطانيا بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء عن آخر التطورات حول فيروس كورونا.

وقالت على حسابها على تويتر أن الباحثين في إمبيريال كوليدج لندن أعلنوا أن المتطوع الأول قد تلقى اللقاح الجديد الذي قاموا بتطويره.

وقالت السفارة هذه هي التجارب الأولية للقاح، وفور ثبوت نتائج إيجابية سيتم التخطيط لتجارب أكبر في وقت لاحق من هذا العام.

Researchers at Imperial College London have announced that the first volunteer has now received a new test vaccine which they have been developing.



If these initial trials go well, then larger trials will be planned later this year.

