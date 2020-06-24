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رياضة

حسين رجب: نصحت حسين الشحات بعدم العودة للدوري المصري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:46 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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عمرو ابوبكر
أعرب حسين رجب لاعب النادي المصري، عن سعادته بعودة بطولة الدوري هذا الموسم، بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.


وقال رجب خلال تصريحاته على فضائية "أون تايم سبورتس": "الكل سعيد بعودة بطولة الدوري سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، ولكن هناك بعض القلق بسبب خوف اللاعبين على أنفسهم وأسرهم. 


وأضاف أن خالد بيبو مهاجم الأهلي السابق مثلي الأعلي، وأصعب مدافع واجهته في مسيرتي هو ياسر إبراهيم مدافع الأحمر، وما يميزه انه قوي وسريع ويجيد اللعب بالرأس. 


وأشار رجب الى أن حسين الشحات صانع ألعاب الأهلي لاعب محترم وتواجدنا سويا في المقاصة لسنوات، نحن على تواصل دائم وكنت لا أريد عودته إلى مصر وطلبت منه ذلك. 


وتابع: لكنه قرر العودة بسبب حبه للأهلي وسمعت انه تنازل عن الكثير لكي يكون متواجدًا في القلعة الحمراء. 
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